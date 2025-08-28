Mister Italia 2025, Alessandro Russo in finale: il 25enne lodigiano tra felicità ed emozione

San Rocco al Porto (Lodi, 28 agosto 2025) – C’è grande entusiasmo a San Rocco al Porto per Alessandro Russo, 25 anni, che domani sera 29 agosto 2025 salirà sul palco dello Stadio del Mare di Pescara tra i 30 finalisti di Mister Italia 2025.

Il giovane lodigiano, alto 1,95 per 75 chili, barman e appassionato di nuoto, ha superato ieri sera 27 agosto 2025 lo scoglio della prefinale di Giulianova, conquistando l’accesso alla serata conclusiva del più importante concorso nazionale di bellezza maschile.

Per il paese rivierasco, questo risultato, è motivo di orgoglio e di visibilità. Russo rappresenterà infatti il Lodigiano in una vetrina seguitissima, che in passato ha lanciato volti poi approdati a televisione, cinema e moda. Basti pensare a Raffaello Balzo, Luca Onestini, Paolo Crivellin e Luciano Punzo, tutti transitati da Mister Italia prima di affermarsi a livello nazionale.

L’edizione 2024 era stata vinta dal bresciano Matteo Dall’Osto, mentre quest’anno la corona sarà contesa tra trenta concorrenti provenienti da tutta Italia.

Alessandro, che nella vita quotidiana gestisce un locale a San Rocco, racconta di aver trasformato il suo lavoro in una passione vera e propria: "Grazie allo studio e alla ricerca costante ho trovato un modo per distinguermi. Essere qui oggi, in corsa per Mister Italia, è già una vittoria”. Il giovane non nasconde l’emozione per un’esperienza che per lui rappresenta anche un’occasione di crescita personale.

La finalissima di Pescara, in programma venerdì 29 agosto alle 21.30, sarà condotta da Beppe Convertini e vedrà come ospiti d’onore Jo Squillo e il cantante Scialpi, promettendo spettacolo e colpi di scena fino alla proclamazione del vincitore.

L’intero percorso potrà essere seguito attraverso i canali social ufficiali del concorso (@concorsomisteritalia su Facebook e Instagram), dove già in queste ore sono stati pubblicati scatti e immagini dei finalisti. San Rocco al Porto, intanto, si prepara a vivere con il fiato sospeso la sfida di domani. In tanti faranno il tifo da casa, sperando di vedere il nome di Alessandro Russo accanto a quello del nuovo Mister Italia.

Qualunque sarà l’esito, per il 25enne lodigiano resta il traguardo prestigioso di aver portato il suo paese in una ribalta nazionale, con il sogno di trasformare una scommessa in un’occasione di futuro.