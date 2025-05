Bambini in tenda per una notte, a lezione di Protezione civile

Il giardino della scuola di via Togliatti a Pioltello trasformato in campo base. Una sessantina di bambini di quinta elementare impara con i volontari della Protezione civile a difendersi dai pericoli, giocando. Esercitazione in grande stile per uno dei progetti di punta del Diritto allo studio in città. I ragazzi hanno preso confidenza con incendi, esondazioni, comunicazioni via radio, coordinamento con le forze dell’ordine. Un’esperienza che non si scorda più.

"Campo scuola, una notte in tenda – ha spiegato a inizio lavori Jessica D’Adamo, assessora all’Istruzione di Pioltello - è un’occasione di crescita, consapevolezza e formazione civica che arricchisce il curriculum e rafforza il legame tra scuola, istituzioni e comunità". Un percorso di avvicinamento alle attività delle tute gialle che inizia in prima elementare e si conclude alla licenza "con l’obiettivo - aggiunge D’Adamo - di far maturare in ogni ragazzo atteggiamenti di responsabilità, autocontrollo, valutazione del rischio e collaborazione, fondamentali in situazioni critiche ma anche nella quotidianità".

L’idea è di educare in modo divertente i bambini a mettere in pratica risposte di auto protezione, "oltre a sviluppare autonomia e sicurezza in contesti straordinari e seguire con prontezza e precisione le indicazioni operative in caso di calamità". Per tutti una full-immersion di due giorni fra didattica, lezioni interattive, in programma procedure di evacuazione, funzionamento del sistema di soccorso e il numero unico europeo 112. I piccoli partecipanti hanno cenato tutti insieme e dormito nelle brandine sistemate in palestra dopo le prove, come quella con i cani molecolari alla ricerca di persone scomparse. Tutto sotto gli occhi dei volontari del gruppo e dei tanti professionisti dell’emergenza - Carabinieri, Polizia locale, Croce Verde, Croce Rossa - che hanno messo a disposizione mezzi, personale e competenze per raccontare il proprio mestiere. Fondamentale il contributo delle tute gialle pioltellesi che, come ha sottolineato la sindaca Ivonne Cosciotti "ci sono sempre, in modo del tutto gratuito, pronti a intervenire nei momenti di difficoltà con uno spirito di solidarietà e aiuto verso il prossimo da prendere come esempio".

Barbara Calderola