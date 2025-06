Lecco, Draghi lombardi in azione in montagna: ma è un maxi-esercitazione ad alta quota

Lecco – I Draghi lombardi dei vigili del fuoco in elicottero vanno avanti e indietro tra il lago e le montagne di Lecco. Imbarcano i feriti che i loro colleghi delle squadre Saf a terra hanno recuperato in parete per poi sbarcarli in un luogo sicuro e affidarli agli operatori sanitari. Tanti escursionisti si fermano preoccupati a guadarli mentre decollano, atterrano, si calano con il verricello, salgono e scendono con corde doppie e imbrachi lungo le vie ferrate. Ma non c'è nulla di cui preoccuparsi, non questa volta almeno. Non si tratta infatti di un'emergenza reale: è una maxi esercitazione sul campo.

L'esercitazione

E' in corso a Lecco un'importante attività di addestramento dei vigili del fuoco delle squadre Saf della Lombardia, specializzati in interventi speleo alpino fluviali, cioè in grotta, in montagna e nei torrenti. Tra le location scelte per le grandi manovre ci sono il Resegone, montagna simbolo di Lecco, il Magnodeno, sempre a Lecco, Erna, il Passo del Fò, la Ferrata del Centenario. In campo, e in aria, ci sono vigili del fuoco in arrivo d tutta la Lombardia, per esercitarsi in scenari reali, comprese le vie ferrate appunto. Alle operazioni partecipano pure i Draghi lombardi, i vigili del fuoco del Reparto Volo.

I vigili del fuoco

“Numerosi vigili del fuoco provenienti da tutta la Lombardia partecipano a questo addestramento, che rappresenta un'opportunità importante per migliorare la preparazione e l'efficienza del dispositivo di soccorso – spiegano i vertici del 115 lombardo –. L'addestramento è finalizzato a garantire che i nostri soccorritori siano in grado di intervenire con rapidità ed efficacia in situazioni di emergenza complesse, assicurando la sicurezza e il soccorso delle persone coinvolte. Come vigili del fuoco valorizzano l'importanza di questo tipo di addestramento per mantenere alti livelli di preparazione e competenza nel soccorso tecnico urgente”.