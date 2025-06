Sventata un’occupazione abusiva. Notte incandescente alle case Aler

Una notte movimentata. Via vai di pattuglie di carabinieri. Urla e schiamazzi. Ancora alta la tensione nel quartiere Aler di via Toti a Magenta. A creare trambusto, un tentativo di occupazione abusiva avvenuto presso una delle abitazioni lasciate vuote. La tentata incursione si è verificata l’altra notte ed è stata sventata dal pronto intervento dei carabinieri. Sono stati i residenti, preoccupati per quanto stava succedendo, a chiamare immediatamente il 112, allertando le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenute diverse volanti dei carabinieri, che si sono recate rapidamente sul luogo dell’episodio, a ridosso della linea ferroviaria e dove già in passato si erano verificate delle occupazioni abusive. Un intervento coordinato dai militari della locale stazione di Magenta.

Quando i carabinieri sono arrivati, le persone che stavano tentando di entrare illegalmente in un appartamento si sono dileguate, rendendo difficile l’identificazione dei responsabili. L’intervento delle forze dell’ordine ha comunque permesso di garantire la sicurezza degli abitanti e di monitorare la situazione. Le autorità stanno ora conducendo le indagini per capire meglio cosa sia successo e per prevenire eventuali futuri tentativi di occupazione abusiva.

La vicenda ha suscitato reazioni anche dal punto di vista politico. "Un grazie alle forze dell’ordine che hanno gestito al meglio una situazione difficoltosa – ha commentato Enzo Salvaggio, consigliere di opposizione per il Pd – Adesso ci aspettiamo un intervento celere di Aler affinché si possa arrivare alla messa in sicurezza e all’assegnazione degli appartamenti vuoti, altrimenti fenomeni di occupazioni abusive saranno sempre presenti. Auspico anche che l’amministrazione spinga in questo senso, visto che è stato attivato un tavolo di lavoro con Aler. Questo a tutela dei cittadini che non vanno lasciati soli".

Graziano Masperi