Blitz nelle aree dismesse, scattano quattro denunce

Continua a Monza la lotta al degrado e all’occupazione abusiva delle aree dismesse da parte della polizia locale. L’altro giorno gli agenti del Nucleo intervento rapido motociclisti e il Nost hanno effettuato un servizio mirato nell’ex zona industriale Fossati Lamperti.

Nel corso del blitz sono stati individuati due soggetti, un nordafricano e un italiano che occupavano abusivamente l’area. Denunciati per invasione di terreno pubblico, lo straniero è stato trasferito in un centro per il rimpatrio, mentre il cittadino italiano, trovato inoltre in possesso di un coltello, è stato denunciato anche per porto abusivo d’arma.

L’attività della polizia locale di Monza si è concentrata anche in un’altra area abbandonata: in via Foscolo sono stati sorpresi due nordafricani denunciati entrambi per violazione della normativa stranieri perché irregolari sul territorio italiano.