Beccati a rubare nelle cantine, vengono bloccati dai residenti: dopo l’arresto tornano in libertà dopo poche ore

San Vittore Olona – Tentato furto sventato nella notte tra sabato e domenica al residence Parco Cinque Mulini, in via 24 Maggio. Due persone, un uomo e una donna, si sono introdotte nel condominio cercando di colpire le cantine dei residenti, ma il loro piano è stato interrotto dall’intervento tempestivo di un inquilino. Di notte un condomino è stato svegliato da rumori sospetti provenienti dal piano interrato. Insospettito, è sceso a controllare e ha trovato i due intrusi che si aggiravano tra le cantine con atteggiamento furtivo. Dopo aver constatato che diversi box erano già stati aperti, ha deciso di agire: ha chiuso a chiave i due dentro l’area delle cantine e ha subito chiamato i carabinieri.

I militari sono intervenuti rapidamente, identificando la coppia e procedendo con il fermo. Tuttavia, in assenza di attrezzi da scasso e non essendoci state effrazioni evidenti, i due sono stati denunciati per violazione di domicilio e subito rilasciati, tornando in libertà poche ore dopo. Si tratta di una coppia con problemi di tossicodipendenza che potrebbe già aver operato in zona qualche sera prima.

L’episodio ha fatto discutere nel quartiere, alimentando il malcontento tra i residenti, che chiedono maggiori controlli e una revisione delle norme che regolano questi reati. La paura di trovarsi nuovamente in situazioni simili, senza conseguenze concrete per i malintenzionati, cresce tra i cittadini.