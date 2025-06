Sos sicurezza. Città sorvegliata tutta l’estate

Estate all’insegna della sicurezza. Ha preso il via un nuovo piano di sorveglianza serale predisposto dall’Amministrazione comunale, che prevede l’attivazione di turni serali della Polizia locale per tutto il periodo estivo. Le pattuglie opereranno dalle 18 fino a mezzanotte con l’obiettivo di garantire una maggiore presenza sul territorio, prevenire episodi di disturbo o degrado e offrire ai cittadini una percezione più concreta di sicurezza. Ad annunciare l’iniziativa è stato il sindaco Fabrizio Allevi, in accordo con il comandante della Polizia Locale Antonio Erbaio. "Con questi nuovi turni vogliamo rafforzare il presidio sul territorio – ha spiegato Allevi – soprattutto nelle ore serali, quando aumentano le segnalazioni legate alla quiete pubblica o al vandalismo. La presenza degli agenti sarà un deterrente importante e una risposta concreta alle richieste della cittadinanza".

Parallelamente, è entrato nel vivo anche l’intervento di restyling e riqualificazione di piazza Bonomi, sede del Comando della Locale. I lavori prevedono il rifacimento della pavimentazione, la riorganizzazione dei parcheggi sul retro, la pulizia delle statue presenti nella piazza e l’installazione di nuovi punti luce e telecamere per la videosorveglianza. "Piazza Bonomi – ha sottolineato ancora il primo cittadino – non subirà uno stravolgimento, ma un intervento mirato per migliorarne la funzionalità e il decoro. La nuova illuminazione e la videosorveglianza serviranno non solo a garantire più sicurezza, ma anche a valorizzare gli elementi storici e artistici dell’area, a partire dalle statue che rappresentano un patrimonio per tutta la comunità".

Ch.So.