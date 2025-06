Via ai controlli serali: "Presenza capillare e lavoro di squadra"

Anche quest’anno gli agenti della polizia locale di Meda allungheranno il proprio orario di servizio nelle ore serali con turni fino alle 24 nei mesi estivi. Come ogni anno la polizia locale intensifica la propria presenza sul territorio per garantire il rispetto delle regole e la sicurezza di tutti. L’iniziativa nasce dalla volontà di offrire un servizio sempre più attento alle esigenze della Comunità, ricalibrando gli orari di pattugliamento per coprire anche le fasce serali quando la città vive momenti di socialità e svago, con tante feste.

In particolare tra gli obiettivi principali ciu sono il pronto intervento, controllo e sicurezza urbana, gestione e contenimento degli schiamazzi, controllo della condotta, scoraggiare l’abbandono rifiuti, insieme a controlli specifici finalizzati al contrasto della guida o in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. Il potenziamento del servizio serale si inserisce in una strategia più ampia di tutela della sicurezza pubblica, sviluppata in stretta collaborazione e coordinamento con l’Arma dei carabinieri e il Comandante della Stazione di Meda, il tenente Giuseppe Vantaggiato. Questa sinergia tra le Forze dell’Ordine rappresenta un approccio integrato e interforze che mira a garantire la massima efficacia nella prevenzione e nel controllo del territorio.

Da sottolineare che il 100% degli agenti della polizia locale di Meda opera direttamente sul territorio, assicurando una copertura capillare e una presenza costante per strada. L’ampliamento dell’orario permetterà di intensificare ulteriormente questo presidio, con particolare attenzione non solo alla sicurezza stradale ma anche ai servizi di prossimità. Tra le attività che beneficeranno di questa maggiore presenza, si evidenzia anche il servizio di scorta ai ragazzi dell’oratorio estivo nei loro spostamenti dall’oratorio alle piscine, garantendo così la massima sicurezza durante le attività ricreative ed educative, oltre all’unità speciale di contrasto ai reati informatici.

Spiega il comandante Claudio Delpero: "In questo modo riusciamo a garantire maggior presenza di servizi a Meda. L’obiettivo è pattugliare sia le zone più densamente frequentate nel periodo estivo, sia le zone più periferiche. Sono convinto che la sicurezza si ottenga implementando, come facciamo di routine, gli impianti di videosorveglianza, ma anche svolgendo un efficace lavoro di squadra. Affiancheremo quindi alle nostre attività dirette collaborazioni con Comandi di altri Comuni e Forze dell’Ordine. Ai cittadini di Meda ricordo di contattare il Comando di polizia locale per ogni necessità ed emergenza".

Sonia Ronconi