Una lunga serata di festa. Spettacoli, sapori e giochi. Tutti in piazza, c’è Tiratardi

Sarà una lunga serata di festa, musica e comunità quella di oggi quando il centro cittadino tornerà ad animarsi con una nuova edizione di Tiratardi, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sangiorgese. L’evento è organizzato dalla Pro Loco San Giorgio su Legnano Aps con il patrocinio del Comune e la collaborazione di “Creare è la nostra passione”, con il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.

Dalle 18 all’1, le vie del centro – via Roma, via Manzoni e piazza Mazzini – si trasformeranno in un grande salotto a cielo aperto, pronto ad accogliere concerti dal vivo, spettacoli itineranti, attività per bambini, street food, mostre e dimostrazioni sportive. La serata prenderà il via alle 18 in via Roma con l’apertura ufficiale, seguita alle 18.15 dalla parata della Steve Lucignolo Band, accompagnata dai bambini della Cma Sangiorgese in una coreografia che unisce musica e sport.

Piazza Sotera, sempre dalle 18, sarà invece teatro di uno spettacolo country, con l’esibizione di Riccardo Cagni e i balli degli scatenati Chaltrones Original Country Dance. Piazza Mazzini ospiterà, dalle 18.30 alle 23.00, le band della Scuola di Musica Paganini e le atlete della ginnastica ritmica dell’Asd Ike Academy, mentre alle 20.45 via Roma sarà di nuovo protagonista con le esibizioni di danza curate da Art’è Ballet. Gran finale con il DJ set di DJ Rob G dalle 22 fino a notte fonda.

Ampio spazio sarà dedicato al gusto: piazza Mazzini, via Roma e via Legnano ospiteranno una ricca offerta gastronomica tra pizzerie, griglierie, street food e birrifici artigianali. Tra le attività partecipanti ci saranno il Bar Gin Thonic, Bar da Mimma, Bar Time Out, Pizzeria Vola, La Favola, Salumeria Pegoraro, Cantina di San Giorgio (che proporrà un raffinato aperitivo), Pasticceria Stefanetti, Dolcefrutta, Di Mauro Enologia, Nonna Ceccia, il Circolo Familiare, Gelatiamo, il Caramellaio e il Tabacchingo.