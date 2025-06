Dalla spesa alle commissioni: a Legnano l’Estate Gentile degli anziani grazie a nove giovani volontari

Legnano (Milano), 29 giugno 2025 – È in corso “Estate Gentile”, progetto che vede coinvolti 9 giovani tra i 16 e 18 anni al servizio di anziani e persone fragili, per un’esperienza di solidarietà. L’iniziativa è gestita da Auser Ticino Olona, in collaborazione con la Fondazione S. Erasmo e il sostegno del Comune, all’interno del progetto Oltre l’Età, che prevede diverse azioni per gli over 65 svolte da una quindicina di partner istituzionali e del Terzo settore.

Le opportunità

Estate Gentile offre momenti di incontro e sostegno con ragazzi e ragazze, rivolta alla popolazione anziana che nei mesi estivi può vivere una realtà di solitudine dovuta a una minore rete familiare e carenza di servizi a disposizione e della desertificazione della città. Sono giovani volontari Ambra, Anna, Aurora, Davide, Giulia, Lara, Linda e Sofia, studenti degli Istituti superiori di II° grado, che mettono a disposizione un po’ del loro tempo e offrono ascolto, presenza e aiuto per le piccole necessità quotidiane: trasporto, spesa, compagnia telefonica, supporto per procedure informatiche.

Confronto fra generazioni

Dalla attività svolta negli anni precedenti, si sono evidenziati momenti di incontro con scambio di esperienze passate e presenti, conoscenza, storie di vita vissuta, per cui si prospetta la possibilità di offrire anche attività di aggregazione, tenuto conto dei talenti dei giovani e della memoria degli anziani. A questo scopo, per comprendere meglio i bisogni della popolazione vulnerabile e intervenire in maniera sinergica, si sono costruiti legami con i con i Servizi sociali del Comune di Legnano, con i Custodi sociali che operano per conto della Cooperativa Età Insieme e della Cooperativa La Cordata, con i medici di famiglia e altre professionalità operanti in ambito socio-sanitario, con le parrocchie.

In quanti sono coinvolti

A oggi oltre 120 anziani hanno dato disponibilità a essere chiamati in giorni stabiliti, per scambiare quattro chiacchiere o per essere accompagnati a fare commissioni, che altrimenti non potrebbero fare. Alla conclusione di Estate Gentile sarà prodotto dai ragazzi un podcast che sintetizzerà quanto vissuto. Le persone over 65 che desiderano aderirvi devono dare comunicazione ad Auser Ticino Olona, per essere chiamati dai volontari in giorni e ore concordati: per avere la sicurezza che l’attività non è una truffa bensì un momento di promozione sociale.

Per richiedere i servizi gratuiti occorre telefonare alla sede di via Ciro Menotti 76, tel. 03311884640, da lunedì a venerdì e dalle 9 alle 12, oppure scrivere a: auserticinoolona@gmail.com. Il progetto è approvato da ATS Milano Città Metropolitana e finanziato da Regione Lombardia.