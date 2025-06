Il giallo del ragazzo di 21 anni trovato morto in un campi di mais a Pieve Fissiraga

Pieve Fissiraga (Lodi) – Ucciso da colpi di arma da fuoco. Un viaggio attraverso più di mezza Italia. Gli amici arrivati dall’Abruzzo fino nel cuore della bassa lodigiana per cercarlo. Sono questi alcuni dei tasselli di quello che sembra un vero e proprio giallo che ha avuto il suo atto finale ai bordi di un campo di mais lungo la provinciale 188 tra Pieve Fissiraga e Villanova, in località Cascina Mongiardino, dove ieri pomeriggio è stato ritrovato il cadavere di un 21enne di origine marocchina.

La scomparsa del giovane era stata segnalata ai carabinieri venerdì da parte di alcuni amici e parenti, ad Avezzano in Abruzzo. Cosa poi sia accaduto saranno le indagini dei carabinieri a stabilirlo, come il corpo sia arrivato nella bassa Lodigiana dove forse è stato assassinato e soprattutto perché.

Ieri pomeriggio e fino al buio gli uomini della scientifica sono stati impegnati a fare i necessari rilievi che potrebbero continuare anche oggi: sul posto è arrivato anche la pm di turno Martina Parisi. La provinciale dalle 17.30 è stata chiusa per consentire i rilievi. Intanto pare che dall’Abruzzo siano arrivate anche alcune persone, amici e parenti della vittima, che sono poi state ascoltate dagli inquirenti proprio per chiarire il quadro di quanto accaduto, però al momento non trapela nulla dagli ambienti investigativi. Maggiori dettagli potrebbero arrivare già in queste ore e soprattutto si attendono anche riscontri da parte del medico legale che dovrà esaminare la salma del ragazzo. Nessuna ipotesi rimane esclusa al momento.