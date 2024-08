Serata tra amici con intossicazione. Tracce di cianuro

Si sono presentati al pronto soccorso per una sospetta intossicazione alimentare. È accaduto l’altra sera a Magenta a due diciassettenni. I due si erano recati con amici a mangiare la pizza in un ristorante del territorio. Non erano insieme, ma facevano parte di due compagnie differenti. Dopo avere consumato il pasto hanno avvertito crampi allo stomaco, nausea e vomito e sono stati costretti a recarsi al pronto soccorso dove sono stati sottoposti a tutti gli accertamenti del caso per capire cosa fosse successo. I sintomi già indirizzavano i sospetti su una intossicazione. Dagli esami effettuati sarebbero state rilevate tracce di cianuro nel sangue, cosa che ha messo in allarme i genitori. Entrambi i ragazzi avevano mangiato la pizza nello stesso ristorante, ma al momento non è possibile essere certi del legame tra la pizza mangiata e le tracce di cianuro. I genitori di un diciassettenne starebbero pensando di rivolgersi ad un legale per approfondire la questione. "Non possiamo sapere – spiega il genitore di un giovane – cos’è successo e se veramente siano tracce, anche minime, di cianuro ad avere causato il problema. Auspichiamo che si riesca però a fare chiarezza".

Graziano Masperi