Intossicazione di massa in Valmalenco: gruppo di 12enni in vacanza si sente male, scattano i soccorsi

Chiesa in Valmalenco (Sondrio) – Una vacanza sulle belle montagne della Valmalenco finita male e che ricorderanno. Allarme questa sera a San Giuseppe per una dozzina di ragazzini di 12 anni che hanno accusato problemi gastrointestinali.

L’allarme ai sanitari è scattano in codice giallo (media gravità) alle 17 e 50. Sembra che i giovani facciano parte di un comitiva salita nella Valle del Mallero per praticare sport. È possibile che abbiamo bevuto da un ruscello dell’acqua contaminata dalle mucche al pascolo o mangiato qualcosa che ha provocato problemi. Ma ci sono verifiche in corso. Del fatto sono stati informati i carabinieri di Chiesa in Valmalenco. Sul posto i sanitari di Areu.