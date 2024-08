Bruciore alla gola, soccorse sette persone al Cfp e Ufficio di piano

Intossicazione di sette persone al Centro di formazione professionale e alla sede dell’Ufficio di Piano in piazzale Forni. Il grave episodio è avvenuto ieri verso mezzogiorno quando gli impiegati degli uffici hanno accusato bruciori e fastidi alla gola, al naso e agli occhi. Così è stato chiamato il 118 mentre successivamente sono arrivati anche i carabinieri, polizia locale, personale Ats, vigili del fuoco e Croce Bianca. Inizialmente si pensava a fumi di prodotti utilizzati per le pulizie degli ambienti, come la candeggina ma si è poi capito che arrivava dalle polveri disperse dal cantiere per l’Opificio della cultura, ubicato nella stessa piazza e di cui il Cfp è il primo edificio limitrofo. Alle sette persone che hanno lamentato bruciori non sono servite ulteriori visite e quindi nessuno è stato trasferito in ospedale. Fortunatamente poche persone sono state coinvolte nell’accaduto, rispetto a quanta gente normalmente frequenta normalmente la zona di Piazzale Forni.