Dopolavoro e carpenteria. Pezzi dell’ex Tosi all’asta. Il commissario ci riprova

Aree ex Franco Tosi, nuova tornata di vendite in chiusura a fine luglio per comprendere se altri pezzi del mosaico, costituito da terreni ed edifici dalla fabbrica che fu, troveranno un nuovo padrone: dopo che il 30 giugno si è conclusa senza esito la procedura per la tentata vendita del cosiddetto Comparto ex Tosi Sud, per estensione e caratteristiche il tassello più importante dell’ex area industriale ormai avviata alla riconversione, alla fine di luglio, il 30 del mese, scadranno i termini delle altre aste indette il 19 giugno dal commissario straordinario Andrea Lolli.

Tra le aree proposte per la vendita compiono per l’ennesima volta il Comparto ex Dopolavoro Franco Tosi e la carpenteria metallica. L’ex Dopolavoro, collocato in pieno centro tra via Micca e via Cairoli, occupa un’area di 7.600 metri quadrati con una superficie coperta di 1.770 ed edifici per circa 6.245: il comparto è composto da un edificio storico di tre piani più seminterrato con annessa area esterna, oggi in parte destinata a parcheggio e in parte a campi scoperti e coperti di bocce, e un fabbricato di un piano fuori terra, ex sala riunione/ex cinema, oltre a due cabine elettriche.

L’area va ora all’asta per la quarta volta e la valutazione nella perizia, pari a 1 milione 871mila euro, sarà utilizzata per la definizione della soglia minima cui i soggetti interessati all’acquisto dovranno fare riferimento. ll commissario straordinario potrà poi valutare se dare luogo o meno alla vendita anche in caso di unico offerente, qualora il prezzo offerto sia inferiore rispetto alla soglia minima in misura non superiore a un quarto.

La carpenteria metallica-Comparto Ovest in via XX Settembre è già stata proposta ben cinque volte all’asta: è un corpo di fabbrica di grande dimensione e di forma rettangolare a destinazione produttiva, cui si aggiungono corpi minori residui e aree libere destinate a sosta e manovra, oltre a piccole zone verdi in via XX Settembre. La valutazione del Comparto Ovest contenuta nella perizia è pari a 2 milioni 532mila euro.

Il 30 luglio, infine, è la scadenza per le offerte anche per il comparto ex Ansaldo, il lotto compreso tra via Giordano Bruno e via Francesco Petrarca a nord, via Giovanni Boccaccio a est, via Gabriele D’Annunzio a sud, e proprietà di terzi a ovest. II probabile valore di mercato indicato nella perizia è di 2 milioni 743mila euro.