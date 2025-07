La Diramazione Ossona. Aperta la nuova tratta: snellirà il traffico in città

È stata ufficialmente inaugurata martedì e aperta al traffico la nuova tratta della Strada Provinciale 128 Diramazione di Ossona, opera attesa da tempo che interessa Casorezzo. Il tratto, che si estende dal chilometro 2+750 al chilometro 3+787, consentirà di snellire il traffico veicolare evitando il passaggio attraverso il centro abitato, migliorando la viabilità e la qualità della vita dei residenti. L’intervento è stato possibile grazie a un accordo tra la Città metropolitana di Milano e l’amministrazione comunale di Casorezzo.

L’investimento complessivo per la realizzazione del nuovo collegamento stradale è stato di 1,8 milioni: 1,7 stanziati dalla Città metropolitana, i restanti 100mila euro coperti dal Comune di Casorezzo. La nuova infrastruttura, lunga poco più di un chilometro e con una superficie bituminata di 9.000 metri quadrati, rappresenta un passo importante per la mobilità del territorio, anche in ottica di sviluppo sostenibile. Soddisfatta la consigliera delegata alla Mobilità e alle Infrastrutture della Città metropolitana di Milano, Daniela Caputo, che ha sottolineato come questa opera rappresenti non solo un beneficio immediato per il traffico cittadino, ma anche una visione più ampia di sviluppo del territorio: "Questa infrastruttura moderna e sostenibile permetterà non solo di alleggerire il traffico nel Comune di Casorezzo, ma accompagnerà lo sviluppo di un territorio strategico. Inoltre, la riqualificazione garantirà una maggiore sicurezza agli automobilisti che quotidianamente la utilizzano. Il nostro impegno in futuro sarà lavorare per migliorare sempre più le nostre arterie stradali".

L’inaugurazione della Diramazione Ossona rappresenta così un passo concreto verso una mobilità più efficiente e sostenibile, frutto di una sinergia tra enti pubblici e visione condivisa sul futuro del territorio.