No agli eccessi di alcol e caos. Il sindaco firma due ordinanze

Due ordinanze per garantire sicurezza e tutela del territorio, in occasione di una manifestazione che per due settimane porterà decine di migliaia di persone nell’Isola del Castello: così la città si prepara al Rugby Sound, in programma da oggi al 19 luglio. La prima ordinanza riguarda la tutela del territorio e la vivibilità urbana nei giorni della manifestazione e vieta l’accesso ai non autorizzati all’Isola del Castello. Nei giorni di svolgimento dei concerti, dalle 19 alle due di notte, sarà vietato accedere e sostare, a pedoni e mezzi, lungo via dei Mulini e il camminamento adiacente alla Roggia Molinara, nell’area interna al Castello, nonché lungo gli argini del fiume; sarà vietato nell’area dei concerti, in piazza I Maggio e lungo via per San Vittore Olona qualsiasi comportamento che possa arrecare danno allo svolgimento della manifestazione o favorire il degrado urbano. Non si potrà accedere con oggetti che costituiscano un rischio per l’incolumità altrui e con animali. Nell’area concerti saranno attivi il Centro operativo comunale e il Posto medico avanzato con polizia locale, Protezione civile, Croce rossa e vigili del fuoco.

Con la seconda ordinanza si adottano misure anti alcool. Nei giorni di svolgimento dei concerti fra le 18 e le tre di notte, sarà vietata la vendita di superalcolici per asporto, di alcolici per asporto in bottiglie di vetro e lattine, mentre gli esercizi di somministrazione nell’area del Rugby Sound dovranno servire le bevande in bicchieri di carta o plastica. L’ordinanza riguarda le attività che ricadono nell’area compresa fra le vie per Canegrate e per san Giorgio, corso Magenta, via Ratti, via Verri, via Santa Caterina, viale Toselli, via Strobino e entro la linea di confine con i Comuni di San Vittore Olona e Canegrate.

