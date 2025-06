Scuola chiusa 24 mesi: due alternative

La scuola media resterà chiusa per due anni per lavori di riqualificazione. Due le ipotesi di riorganizzazione logistica per l’anno scolastico 2025/2026. Il trasferimento temporaneo non riguarderà solo gli studenti della scuola media, ma coinvolgerà anche le primarie, a causa della necessità di redistribuire gli spazi. I referenti scolastici incaricati dalla Dirigenza hanno elaborato due possibili soluzioni, entrambe mirano a salvaguardare la coesione degli attuali plessi e la continuità educativa.

La prima opzione prevede lo spostamento della scuola media nel plesso di via Roma, il trasferimento della primaria di Sant’Ilario a Garbatola e della primaria di via Roma a Sant’Ilario, con una sola interclasse in via Di Vittorio. La seconda ipotesi propone una distribuzione della scuola media tra i plessi di Sant’Ilario e Garbatola, lo spostamento della primaria di Sant’Ilario a via Roma e della primaria di Garbatola a via Di Vittorio.

L’Amministrazione ha voluto ribadire con fermezza che non è prevista alcuna esternalizzazione o chiusura definitiva della scuola secondaria: si tratta di una riorganizzazione temporanea, necessaria per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico. Attualmente il Comune, in stretto coordinamento con la Dirigenza scolastica, sta attendendo i riscontri tecnici da parte degli enti competenti per valutare la fattibilità di entrambe le ipotesi.

Ch.S.