E il fiuto di Rexo e Xander incastra pusher

L’olfatto dei cani del Nucleo cinofilo milanese impiegati dagli agenti della Polizia locale ha permesso di individuare uno spacciatore, che aveva con delle dosi di stupefacente. È accaduto in via Legnano dove gli agenti hanno effettuato dei controlli in alcuni locali pubblici. In uno di questi il fiuto dei cani poliziotto Rexo e Xander ha segnalato un individuo all’interno di un locale pubblico. L’uomo è stato identificato e controllato. Nel suo borsello, gli agenti hanno rinvenuto un’ingente quantità di sostanza stupefacente già suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio, oltre a denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita. L’uomo, H.H.M., cittadino egiziano di 28 anni, è stato conseguentemente tratto in arresto. L’arresto è stato poi convalidato da un giudice del Tribunale di Pavia che ha condannato il cittadino egiziano a due mesi e venti giorni di reclusion. Negli ultimi mesi gli agenti della Polizia locale hanno sequestrato complessivamente 106 grammi di hascisc e 6,5 grammi di cocaina, segnalando sette consumatori e deferendo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina il titolare di un pubblico esercizio.