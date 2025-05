Scuola chiusa per rischio crollo. Se ne parla in Consiglio comunale

A Nerviano, la recente chiusura precauzionale della scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci continua a far discutere. La Lega, attraverso una nota ufficiale, annuncia di aver presentato due interpellanze in vista del prossimo Consiglio Comunale per chiedere trasparenza e coinvolgimento sulle scelte che riguardano centinaia di famiglie.

Il primo punto riguarda il prossimo anno scolastico. "Circa 320 famiglie nervianesi, oltre a insegnanti e personale scolastico, attendono di sapere quale sarà la soluzione logistica per l’anno scolastico 2025/2026", si legge nel comunicato. "Riteniamo doveroso convocare la Commissione Consiliare competente per condividere le scelte e ascoltare chi vive quotidianamente la scuola".

La seconda interpellanza punta sul futuro dell’immobile di via Diaz. L’edificio, chiuso per motivi di sicurezza, era già destinatario di un intervento da un milione e quattrocentomila euro, finanziato tramite mutuo. Tuttavia, la Lega fa sapere che quel piano appare ormai superato: "L’importo sarà sicuramente più elevato. Come si interverrà ora? Da dove arriveranno i fondi? Il mutuo sarà incrementato? Quali sono le tempistiche?".

Ch.So.