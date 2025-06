Cabina elettrica: scoppio e black-out

È tornata nella notte la corrente elettrica nelle aree rimaste al buio tra San Vittore Olona e Cerro Maggiore. Il blackout, che ha coinvolto ampie zone dei due comuni, è iniziato intorno alle 23 di mercoledì 18 giugno, a causa dell’esplosione di una cabina elettrica situata in via San Francesco, sul territorio di San Vittore. Diversi residenti riferiscono di aver udito almeno due forti boati. L’intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici del gestore è stato immediato, ma numerose abitazioni e strade sono rimaste senza corrente per almeno due ore. Oltre al buio, in alcune zone è mancata anche l’acqua. Le aree colpite vanno dalla zona sud del Sempione a San Vittore Olona fino al confine di Cerro Maggiore con Rescaldina, interessando anche i centri cittadini. Oltre al blackout completo, si sono verificati anche cali di tensione. Tanti i disagi segnalati sui social dai cittadini, fino al ripristino dell’elettricità avvenuto intorno all’una di notte.