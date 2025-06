Torna l’operazione “Stazioni sicure” contro il degrado

Contrastare il degrado e aumentare la sicurezza urbana. Il progetto "Stazioni sicure" torna nel 2025 con controlli integrati e presidi mirati. Il sindaco Cristina Borroni ha siglato il protocollo di intesa per l’adesione del Comune al piano, rinnovando l’accordo con la Prefettura di Varese e la Regione Lombardia. Nell’edizione 2024, la Polizia locale di Castellanza ha condotto 10 servizi straordinari da due ore ciascuno, concentrando l’attività nella fascia oraria di maggiore affluenza dei pendolari (dalle 17,15 alle 19,15). I controlli hanno interessato l’area esterna della stazione ferroviaria dal 10 settembre al 19 novembre, coinvolgendo complessivamente quattro operatori per ogni turno di servizio. L’attività di controllo ha prodotto risultati significativi: sono state identificate 78 persone e sottoposti a verifica 60 veicoli.

"L’apprezzamento manifestato dalla cittadinanza per questo tipo di attività rappresenta il miglior riconoscimento per il lavoro svolto dai nostri operatori – sottolinea il comandante della Polizia locale Francesco Nicastro –. Il feedback positivo ci conferma che l’approccio della Polizia di prossimità è la strada giusta per garantire maggiore sicurezza e serenità. La collaborazione spontanea dei viaggiatori ha contribuito al successo dell’iniziativa, permettendoci di intercettare criticità che altrimenti sarebbero sfuggite ai controlli ordinari". Stazioni sicure rappresenta un modello di collaborazione interistituzionale che coinvolge (oltre la Regione e la Prefettura), Trenord, Rete ferroviaria italiana, Ferrovie nord, l’Agenzia per il trasporto pubblico locale e i Comuni aderenti.

Silvia Vignati