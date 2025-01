A San Vittore Olona la befana arriva in moto e porta le calze ai ragazzi della Cittadella

San Vittore Olona (Milano), 6 gennaio 2025 – Variazione sul tema: anziché a bordo di una scopa, la befana ha deciso questa volta di cavalcare una moto fiammante per andare a portare le calze piene di regali e dolciumi (ma anche in qualche caso carbone) ai ragazzi della comunità sanvittorese "La Cittadella dei ragazzi” che opera sul territorio del Legnanese in stretta sinergia con “Il Piccolo principe” di Busto Arsizio.

Una mattinata trascorsa in allegria, con un brindisi anche dedicato al nuovo anno

L’iniziativa è stata organizzata come ogni anno per l’Epifania dal Motorclub "Ss 33 Sempione” assieme alla sezione legnanese dell’Associazione dei carabinieri e al “4x4 Insubria Club Fuoristrada”. Le calze, una cinquantina per altrettanti ragazzi ospiti della bella villa Lazzati immersa in un parco di 20mila metri quadrati – firmate dalla Fondazione Heal che sostiene il lavoro di medici e ricercatori impegnati nella lotta contro i tumori cerebrali in età pediatrica – sono state subito andate a ruba. Una mattinata passata insomma all’insegna dell’allegria e del divertimento. Ad accogliere i volontari delle associazioni coinvolte c’era, oltre ai ragazzi, anche il sindaco di San Vittore Olona Marco Zerboni.

A dare il benvenuto alla Villa Lazzati c'era anche il sindaco di San Vittore Olona (terzo da destra)

Il “Piccolo principe” di Busto Arsizio (via Magenta 54) nasce nel 2002 come comunità educativa rivolta a bambini fra i 6 e i 13 anni. La realtà di San Vittore Olona, che ha visto la luce nel settembre 2023, è una sua costola che condivide gli stessi scopi e finalità, offrire supporto educativo e psicologico per minori tra i 13 e i vent’anni che vivono un disagio psicosociale e/o che sono rischio di drop out, e che può contare sul sostegno (anche finanziario) della Fondazione Santo Versace e della prestigiosa griffe del fashion italiano Dolce&Gabbana. La struttura ha sede al piano terra della villa storica.