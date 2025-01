La Befana fa tappa all’ospedale Niguarda di Milano

Milano, 6 gennaio 2024 – Squadra che vince, non si cambia. E allora per il sesto anno consecutivo i volontari della Milano che pattina hanno regalato una mattinata di sorrisi ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale Niguarda di Milano.

"Anche quest’anno siamo partiti dal laghetto del Parco Nord insieme agli amici del bar Sun Strac – racconta Simone Lunghi, uno dei volontari – e abbiamo portato le calze ai bambini del reparto di pediatria”. Insieme all’immancabile scopa, la Befana 2025 si è presentata – appunto – con tanto di pattini, mezzo moderno ancorché ecologico.

“I bambini hanno avuto reazioni molto festose, soprattutto tra coloro che sono ricoverati solo per pochi giorni. Anche noi siamo rimasti molto contenti, soprattutto nel constatare che per fortuna non tutte le camere erano occupate”. Così le calze avanzate sono state donate a medici e infermieri di turno.