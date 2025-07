Spaccata nell’azienda di cosmetici. Furto da migliaia di euro. Caccia alla banda di professionisti

Assalto notturno in via Edison: banda sfonda l’ingresso di un’azienda e ruba cosmetici. Un colpo studiato nei dettagli, messo a segno con modalità professionali, ha scosso la tranquillità della zona industriale di Cerro Maggiore nella notte tra martedì e mercoledì. Erano le 3.40 quando una banda di ladri ha sfondato l’ingresso della Lce cosmetics, utilizzando un’auto come ariete. I malviventi sono poi riusciti a impossessarsi di un’ingente quantità di cosmetici prima di dileguarsi nel buio. Il bottino è ancora in corso di quantificazione, ma da una prima stima si ipotizza che il valore della merce trafugata possa essere molto elevato, considerando il tipo di prodotti trattati.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Legnano, i ladri avrebbero agito in più persone e utilizzato almeno quattro auto, probabilmente rubate, con cui hanno bloccato via San Clemente - strada d’accesso all’azienda - per evitare l’intervento di veicoli o forze dell’ordine durante il furto. Una di queste auto sarebbe stata utilizzata per sfondare l’ingresso degli uffici, permettendo l’irruzione. I ladri si sono diretti a colpo sicuro verso le aree di stoccaggio dei cosmetici, riuscendo a caricare un’ingente quantità di prodotti prima di allontanarsi a bordo dei mezzi con cui avevano preparato il colpo.

Al momento non è chiaro se abbiano lasciato tracce utili per risalire alla loro identità. Le forze dell’ordine stanno acquisendo i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e cercando elementi utili alle indagini. I carabinieri non escludono che si tratti di una banda già attiva in altri colpi simili nel territorio, specializzata in furti a danno di aziende del settore cosmetico. Intanto, nell’azienda colpita si lavora alla conta dei danni, sia per quanto riguarda la merce sottratta sia per l’effrazione.

Christian Sormani