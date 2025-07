Una vacanza solidale. Si cercano volontari

Lui starà in cucina, a preparare piatti per tutti. "E tutti avranno un ruolo. Chi è in carrozzina e può utilizzare solo il joystick, per esempio, porterà l’acqua in tavola". Luciano Lo Bianco (nella foto), presidente Uildm (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare), lancia un appello a partecipare, come volontari, a una vacanza autogestita a Marina di Pietrasanta (Lucca), dal 26 luglio al 23 agosto. "Unico requisto richiesto, la volontà di mettersi in gioco – riprende il presidente –. Che significa abbattere le barriere fisiche e culturali, non partire con l’idea di fare assistenza, ma con la voglia di vivere una vera esperienza di condivisione. Metteremo in campo tutte le capacità residue dei nostri ragazzi e ci aspettiamo di incontrare volontari motivati ad un’esperienza che non li lascerà indifferenti". Si può aderire alla proposta anche mettendo a disposizione una sola settimana del proprio tempo. Per i volontari vitto e alloggio saranno gratis. "Saremo alloggiati in una scuola dismessa e ristrutturata, concessa in comodato d’uso a Uildm Versilia – riprende Lo Bianco –. Si dormirà in quattro stanzoni e c’è una grande abbondanza di servizi igienici. Vogliamo crerare un gruppo affiatato, pronto a godersi giornate di sole, sorrisi e relazioni vere. Non è una semplice vacanza: è un tempo di ascolto, empatia e gioia". Chi fosse interessato può avere ulteriori informazioni scrivendo una mail a uildm.legnano@gmail.com o chiamare in sede: 0331544112. Silvia Vignati