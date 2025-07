Regolamento edilizio senza pace. Rondini e pipistrelli da tutelare. Si annuncia un’altra battaglia

Per l’amministrazione comunale il regolamento edilizio è stato modificato e approvato (dalla sola maggioranza) in modo da limitare la nidificazione ai soli piccioni e a eventuali altre specie problematiche, facendo salvi uccelli quali rondini, balestrucci e rondoni: per Franco Brumana (nella foto), consigliere del Movimento dei cittadini che aveva presentato un ulteriore emendamento sull’argomento, Legnano potrà invece vantarsi di essere "l’unico comune in Italia apertamente nemico dei rondoni, delle rondini, dei balestrucci e dei pipistrelli". Non poteva che concludersi con l’ennesima contrapposizione la vicenda che da qualche mese sembra aver superato per tempo impegnato in aula tutte le altre questioni sul tavolo.

Così è successo martedì sera, quando il consiglio legnanese ha dedicato a questo passaggio circa un’ora. "Con l’approvazione da parte della sola maggioranza dell’osservazione al regolamento edilizio in Consiglio Comunale – è la posizione dell’amministrazione comunale – si concretizza e diventa norma per il Comune di Legnano la tutela delle specie protette quali rondini, rondoni e balestrucci", tanto che la stessa assessora all’Ambiente, Lorena Fedeli, parla di "un primo passo di un percorso condiviso con la Lipu che vedrà l’amministrazione comunale coinvolta in prima persona in un’opera di sensibilizzazione della popolazione sull’argomento, come concordato con l’associazione alcuni mesi fa". Andrebbe forse ricordato che l’intervento di Lipu, però, fu invocato a gran voce da chi, dalla minoranza, aveva intravisto nelle pieghe della prime versione del regolamento un pericolo per le rondini e la loro nidificazione: risolto quel problema con alcune modifiche, in gioco sono poi entrati rondoni e pipistrelli. L’amministrazione conta ora sul fatto che al testo del regolamento verrà abbinato, con modalità che si stanno valutando dal punto di vista tecnico e formale con la stessa Lipu, un disciplinare che specificherà le specie interessate e gli aspetti attuativi utili alla chiarezza e alla corretta applicazione della norma.

Di parere opposto il consigliere Brumana. "Legnano potrà così vantarsi di essere l’unico comune in Italia apertamente nemico dei rondoni, delle rondini, dei balestrucci e dei pipistrelli. Le zanzare locali saranno invece protette dalla messa al bando di chi oggi ne fa strage – sottolinea –. La Lipu comunque farebbe bene a chiarire pubblicamente la sua posizione considerato che è stata pubblicamente tirata in ballo dall’assessore. Da parte mia chiederò al consiglio comunale di modificare il testo approvato e di deliberare un regolamento che favorisca la nidificazione di questi volatili".