Elogio della lentezza con “Olona in bici“

La Valle Olona in bicicletta: sei escursioni gratuite tra storia, natura e lentezza. Un modo diverso, sostenibile e coinvolgente per scoprire i tesori storici, artistici e naturalistici della Valle Olona: torna con la sua terza edizione il programma di escursioni gratuite "L’Olona in bicicletta. Tante storie, senza fretta", promosso dal Parco Pineta in collaborazione con Archeologistics, impresa sociale attiva nella valorizzazione del patrimonio culturale varesino.

Il calendario si apre domenica 13 luglio con un’escursione nel Bosco del Rugareto. Il percorso di 15 chilometri, con partenza da Rescalda, si snoda lungo l’anello del bosco passando dalla Cascina Visconta, dalla Chiesa della Madonna della Neve e dal Castello Visconti-Castelbarco con annesso oratorio privato. Secondo appuntamento domenica 27 luglio, questa volta nel cuore della Valle Olona tra Gornate Olona e Fagnano Olona. Il punto di partenza sarà il Monastero di Torba, sito Unesco gestito dal Fai. Da qui, i partecipanti seguiranno la ciclopedonale fino al Castello di Fagnano Olona.

Domenica 31 agosto si pedala tra Mozzate e Lurago Marinone lungo la "Strada Rossa" fino alla Chiesa Antica di San Giorgio, scrigno di cicli pittorici del XII secolo. Il quarto appuntamento è previsto per domenica 21 settembre, con partenza da Appiano Gentile. L’escursione prevede la visita alla Chiesa di Santo Stefano e si raggiungerà la Chiesa della Madonna del Monte Carmelo. Ch.S.