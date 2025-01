Legnano, i vigili del fuoco sull’autoscala portano i doni della Befana ai bambini della Pediatria

Legnano (Milano), 6 gennaio 2025 – La Befana non “vien di notte” come recita l’arcinota filastrocca, all’ospedale di Legnano vien di giorno e, grazie all’aiuto dei Vigili del fuoco, porta regali a tutti i bambini ricoverati. Questa mattina i vigili del fuoco, utilizzando un’autoscala, sono saliti infatti ai piani alti della Pediatria dell’ospedale di Legnano passando dalle finestre e portando con loro con la classica scopa e i regali di rito per i 23 bamb ini in questo momento ricoverati nel nosocomio. Allo "spettacolo" – inatteso almeno per i piccoli – organizzato dalla dirigenza dell'ospedale di Legnano e dalla “Fondazione 4 ospedali” hanno assistito i rappresentanti delle forze dell'ordine e il sindaco di Legnano, Lorenzo Radic e, oltre a Maria Luigia Barone, direttore amministrativo Asst Ovest Milanese, Eugenio Vignati, direttore medico dell'ospedale di Legnano, Norberto Albertalli, presidente della Fondazione, e medici, infermieri e operatori della Pediatria.

