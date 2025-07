"Fate rivivere il centro", agevolazioni ai negozianti

L’amministrazione comunale di Parabiago punta sul rilancio dell’economia locale con una nuova misura a favore delle attività del territorio. Dal 7 luglio al 7 agosto 2025 sarà possibile presentare domanda per ottenere agevolazioni economiche nell’ambito dell’iniziativa "Ripartiamo dalle piazze del commercio", promossa in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio (Duc). Il provvedimento è destinato a sostenere concretamente le attività avviate nel 2023 o nel 2024, attraverso rimborsi relativi alla tassa rifiuti (Tari), ai diritti di segreteria e al canone per l’occupazione del suolo pubblico. "Con questo intervento – ha spiegato il sindaco Raffaele Cucchi – vogliamo accompagnare la ripresa delle attività di vicinato, incoraggiando l’uso degli spazi urbani e sostenendo chi sceglie di investire nella nostra città. Le piazze del commercio non sono solo luoghi fisici, ma rappresentano il cuore pulsante della comunità locale".

L’obiettivo è quello di favorire la rigenerazione del tessuto urbano e stimolare la vitalità economica dei centri cittadini, valorizzando l’impiego di spazi pubblici e locali sfitti o di nuova costruzione. Potranno accedere al bando i titolari di attività commerciali, bar, ristoranti e servizi alla persona che abbiano una sede operativa nel territorio del Distretto del Commercio di Parabiago, con vetrina su strada o collocata al piano terra degli edifici o all’interno delle corti, e che dispongano di locali accessibili direttamente al pubblico. Le richieste di contributo, accolte fino a esaurimento fondi, verranno esaminate secondo l’ordine cronologico di arrivo, previa verifica dei requisiti. Con questa iniziativa, Parabiago si propone di rafforzare il tessuto economico urbano, incentivando la nascita e il consolidamento di nuove attività commerciali che possano contribuire alla vivacità e alla sostenibilità del centro cittadino.

Christian Sormani