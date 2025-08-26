Ruba la cassa del bar. Arrestato ladro in fuga

Far west senza tregua in città. L’ennesimo episodio di criminalità si è consumato all’alba di domenica quando un ladro è stato sorpreso a camminare per strada con un registratore di cassa appena rubato sotto braccio. Il protagonista è un 27enne tunisino che, poco prima delle 5, aveva forzato l’ingresso di un bar in via XX Settembre, nella zona Oltrestazione. Una volta dentro, ha afferrato l’intera cassa con l’intento di aprirla altrove e mettere le mani sul denaro. Ma il bottino, troppo ingombrante, lo ha tradito: difficile passare inosservati mentre si vaga per le vie cittadine con un registratore di cassa sotto braccio. La polizia lo ha intercettato e arrestato poco distante, in via D’Annunzio, ponendo fine a quella fuga grottesca. Un episodio che si aggiunge alla lunga scia di furti, aggressioni e violenze che negli ultimi tempi stanno trasformando Legnano in un inquietante teatro di cronache nere. Nei giorni scorso una serie di spaccate in diverse attività di zona, fra bar come il Circolone, la farmacia dell’Olmina e altre attività di zona interessate da danneggiamenti e furti che hanno aumentato il senso di insicurezza in tutti i commercianti.

Questa volta però la scena che si è proposta davanti alle forze dell’ordine ha davvero dell’incredibile ed apre il dibattito sulla reale percezione della sicurezza. Soltanto un anno fa di questi tempi il sindaco Radice aveva accusato la stampa ed i media in generale di soffiare sul fuoco amplificando il senso di insicurezza, spiegando che in realtà la situazione era decisamente migliore. Ch.So.