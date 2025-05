Rapinatore denunciato

Davanti alla titubanza della dipendente, aveva messo le mani sul registratore di cassa, manovrando il monitor e riuscendo ad aprire il cassetto per prendersi il contante, 330 euro. Una rapina impropria commessa lo scorso 13 aprile, verso le 18, nel negozio Tigotà di Vertemate con Minoprio, sulla Strada Provinciale per Bulgorello. Ora i carabinieri di Cermenate, hanno identificato e denunciato per rapina impropria un uomo di 35 anni di Cantù, a cui sono arrivati grazie alle descrizioni dettagliate fornite dalle due dipendenti del negozio. Quel giorno, era una domenica, il rapinatore aveva avvicinato una dipendente che stava servendo un cliente, e le aveva intimato di aprire il registratore di cassa. Poi aveva messo le mani direttamente sulla cassa, mentre un’altra dipendente aveva raggiunto la collega, e insieme avevano tentato di fermare l’uomo. Lui era lo stesso fuggito con i soldi, spintonando le due donne per allontanarle, e riuscendo a raggiungere l’uscita dal negozio e poi la sua auto lasciata poco distante. Pa.Pi.