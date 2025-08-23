Raid notturno nel ristorante. I ladri arraffano il fondo cassa

Un furto messo a segno con un magro bottino e uno tentato. È questo il bollettino di quanto accaduto nelle scorse ore in provincia. Nel primo colpo è stato preso di mira il ristorante “Al km.2” che si trova sulla sp 199 che collega Spessa Po alla provinciale 234. Attorno alla mezzanotte tra mercoledì e giovedì, dopo una serata caraibica che il locale in cui si esegue anche musica aveva ospitato, nel piazzale del bar e ristorante alla periferia del paese si sono presentati i soliti ignoti che hanno forzato il portone pensando di trovare tutti i guadagni della serata. Quando sono riusciti ad entrare, però, è immediatamente scattato l’allarme con il nebbiogeno che protegge l’esercizio, di conseguenza i ladri sono riusciti soltanto ad aprire il registratore di cassa dove erano stati lasciati 100 euro per la giornata seguente e sono fuggiti per le campagne fino a raggiungere con ogni probabilità la provinciale 234 e quindi uscire dal Pavese. Decisamente poco accattivante il bottino, ingenti invece i danno causati al portone d’accesso del ristorante.

A poco più di 24 ore di distanza, alle 2,30 di ieri, è andata persino peggio ai malviventi che hanno assaltato il supermercato “Di Più” di viale Lodi ad Albuzzano. I ladri hanno forzato una porta laterale del punto vendita che si vede dalla strada e sono entrati nel magazzino puntando al locale in cui si trova la cassaforte. Hanno cercato di forzare anche quella porta, ma nel frattempo pure in questo caso era scattato l’allarme e sono scappati a mani vuote. Le telecamere dell’esercizio commerciale hanno ripreso tre individui vestiti completamente di nero e incappucciati arrivare a bordo di un furgone bianco con il quale se ne sono andati in tutta fretta. Manuela Marziani