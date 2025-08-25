Rifiuti nel cantiere: "Comune e impresa sono parte lesa"

NERVIANO (Milano)Rifiuti nei cantieri della pubblica illuminazione. "Comune e impresa sono parte lesa" dice la sindaca Daniela Colombo (nella foto). Polemiche, foto sui social, accuse di incuria: i rifiuti trovati nei cantieri per la nuova illuminazione pubblica hanno acceso il dibattito politico locale. Ma la prima cittadina respinge al mittente le critiche, chiarendo che né il Comune né l’impresa incaricata dei lavori hanno responsabilità dirette per l’accaduto. "La realtà è semplice e molto meno scandalistica di quanto qualcuno voglia far credere – sottolinea –. Qualcuno ha pensato bene di trasformare i cantieri in discariche a cielo aperto. A sporcare ci vuole un attimo, a ripulire servono tempo e soldi pubblici, mentre a criticare pretestuosamente… quello non costa niente". Il responsabile dell’impresa ha confermato di essere già intervenuto per sistemare l’area del parcheggio di Garbatola, dove i sacchi abbandonati da ignoti sono stati rimossi. "I materiali di scavo verranno smaltiti alla riapertura degli impianti di conferimento – precisa –. Anche la seconda area, quella all’ex mattatoio, è in ordine". "Ancora una volta – conclude Colombo – abbiamo a che fare con il comportamento di pochi che crea disagi a tutti". Ch.Sor.