Vetri rotti, nuovo blitz del ladro

Ennesimo blitz del ladro che rompe i finestrini delle auto in sosta per rubare al loro interno. La notte scorsa il 38enne residente a Tavernerio, già noto alle forze dell’ordine e pluripregiudicato per aver danneggiato decine di auto negli ultimi mesi, ha spaccato con un martelletto frangi vetro i finestrini di otto vetture parcheggiate tra via Rota e via Don Guanella. A segnalare la presenza alcuni residenti che hanno allertato le forze dell’ordine, quando le volanti sono arrivate sul posto l’uomo si è messo a correre lanciando contro gli agenti dei bidoni della spazzatura. La sua fuga è stata breve e una volta acciuffato il ladro è stato portato in questura e denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Addosso gli è stata trovata la refurtiva poi riconsegnata ai proprietari delle auto.