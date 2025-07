Dono alla Rianimazione del Fornaroli

La Fondazione dei Quattro Ospedali ha donato un nuovo video proiettore all’equipe della Rianimazione dell’ospedale Fornaroli di Magenta, diretta dal dottor Carlo Capra. La consegna è avvenuta alla presenza del direttore generale dell’Asst Ovest Milanese, Francesco Laurelli, e dei rappresentanti della stessa Fondazione. La donazione rappresenta una sorta di riconoscimento per un reparto all’avanguardia. La Rianimazione del Fornaroli è una struttura di riferimento che gestisce i pazienti provenienti dal territorio, dai reparti di degenza degli ospedali di Magenta e di Abbiategrasso e dal blocco operatorio a seguito di interventi di emergenza o per interventi di elezione ad elevato impatto chirurgico. È una struttura al servizio di tutta l’Asst, dove vengono mandate anche specifiche emergenze quando se ne verifica la necessità. La Rianimazione del Fornaroli è strutturata su sette posti letto e di altri otto per le complicanze cardiologiche. Il proiettore servirà soprattutto nelle fasi di preparazione dei medici e del personale che opera in questa struttura.

"La formazione del personale è un elemento fondamentale per offrire cure e assistenza sempre più efficaci a beneficio dei cittadini-pazienti" ha sottolineato il dirigente, dottor Capra. Nelle passate settimane la Fondazione aveva donato un frigorifero al reparto di anatomia patologica di Legnano, e due televisori al reparto di dialisi all’ospedale di Abbiategrasso. "Anche per le piccole necessità, noi della Fondazione, ci siamo sempre" ha ribadito più volte il vice presidente Angelo Gazzaniga, sempre presente in occasione di queste donazioni.

Giovanni Chiodini