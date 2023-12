Parabiago, auto va a fuoco di prima mattina: incendio di origine dolosa

Parabiago (Legnano), 15 dicembre 2023 – È di origine dolosa l’incendio che ha interessato un’autovettura parcheggiata in via Petrarca a Parabiago: l’episodio è accaduto intorno alle 8 del mattino e le fiamme hanno avvolto la Renault Clio, proprietà di un parabiaghese residente poco lontano, a partire dal cofano anteriore della vettura.

Una volta spente le fiamme è stato subito evidente dalle tracce lasciate proprio sul cofano, che qualcuno in precedenza aveva sparso dell’alcol sulla carrozzeria per poi appiccare il fuoco. Appurata l’origine dolosa dell’incendio, i Carabinieri si stanno occupando delle indagini per trovare il colpevole.