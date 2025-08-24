Anche gli chef piangono
Anche gli chef piangono
Cronaca
Cronaca"Quadro indiziario grave e solido". Mostoni rimane in carcere
24 ago 2025
CHRISTIAN SORMANI
Cronaca
  "Quadro indiziario grave e solido". Mostoni rimane in carcere

"Quadro indiziario grave e solido". Mostoni rimane in carcere

Andrea Mostoni (nella foto) rimane dietro le sbarre. Il tribunale del riesame ha infatti confermato la custodia cautelare nei...

Andrea Mostoni (nella foto) rimane dietro le sbarre. Il tribunale del riesame ha infatti confermato la custodia cautelare nei suoi confronti, respingendo le richieste della difesa. L’uomo è accusato di aver ucciso Vasilica Potincu, trovata senza vita a Legnano lo scorso 25 maggio. Nelle motivazioni, il collegio presieduto dal giudice Monica Amicone parla di un quadro indiziario "assolutamente grave ed estremamente solido".

Parole che pesano, anche se l’avvocato di Mostoni, Emanuela Re, non si arrende e annuncia di voler chiedere l’annullamento del provvedimento, convinta che i fatti non siano stati valutati nella loro interezza. Restano, infatti, alcuni misteri ancora da sciogliere. Il primo riguarda le immagini registrate dalle telecamere ai varchi stradali. Per la difesa, quei fotogrammi non dimostrerebbero nulla in maniera inequivocabile. Per i giudici, invece, coincidono troppi elementi: il modello e il colore dell’auto, l’orario dei passaggi, l’aspetto e l’abbigliamento dell’uomo ripreso. Tutto, messo insieme, porterebbe a ritenere con "sufficiente certezza" che Mostoni fosse nei pressi dell’abitazione della vittima proprio nel momento in cui si consumava il delitto.

C’è poi l’enigma del telefonino di Vasilica, mai ritrovato. Le celle telefoniche mostrano un percorso che incrocia quello di Mostoni: i due dispositivi si agganciano prima a Canegrate – dove l’uomo avrebbe incontrato alcuni amici – poi si spostano verso Busto Garolfo. Da lì, il segnale del cellulare della donna sparisce nel nulla. Intanto proseguono le analisi della Scientifica su auto, vestiti e scarpe dell’indagato. Per la procura, non ci sono dubbi: si tratta di un delitto premeditato.

Ch.S.

