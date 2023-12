Carugo, scoppia incendio: evacuato un condominio

Carugo (Como), 9 dicembre 2023 - Sono stati svegliati prima dell’alba dal fumo che ha invaso le scale della loro palazzina causato, come hanno scoperto successivamente, dall’incendio di uno dei garage. Una giornata da incubo per i condomini di un palazzo in via Pascoli, a Carugo, costretti ad abbandonare i loro appartamenti in fretta e furia e attendere al freddo in strada a distanza di sicurezza mentre i vigili del fuoco di Como, intervenuti con due squadre, spegnevano il rogo.

Le fiamme hanno completamente distrutto il garage e le due auto che erano parcheggiate all’interno, per fortuna nonostante il fumo non ci sono stati intossicati e l’unica persona che è stata soccorsa perché colta da un malore è stata la proprietaria del box. Gli altri condomini al termine delle verifiche strutturali sull’edificio sono potuti rientrare nei loro appartamenti.