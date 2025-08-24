Estate di cantieri: "La città sarà più accogliente"

"Puntiamo a restituire ai cittadini una città sempre più accogliente, ordinata e funzionale": almeno queste sono le intenzioni espresse dal vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Enzo Tenti (nella foto) nel momento in cui ha deciso di fare il punto sugli interventi realizzati durante l’estate e quelli in partenza con l’autunno. Tenti nel suo elenco parte dal piano asfaltature, che hanno visto il primo lotto concludersi senza intoppi prima delle vacanze grazie a un intervento avviato nei mesi scorsi con un investimento di 350 mila euro e che ha interessato alcune delle principali vie cittadine. "Il secondo lotto del piano asfaltature - ha spiegato Tenti -, per un investimento di 500mila euro, prenderà il via a fine settembre, e interesserà nuove arterie cittadine, tra cui via Milano, oltre a interventi previsti nelle frazioni". Conclusi anche gli interventi al campo sportivo di Pontevecchio, dove sono stati completamente rinnovati gli spogliatoi e riqualificate le torri faro, per un valore complessivo di oltre 175 mila euro: "Un ulteriore tassello nella riqualificazione degli impianti sportivi cittadini - continua Tenti -, dopo gli interventi già ultimati allo stadio di Magenta. È in fase avanzata anche il cantiere del Palazzetto dello Sport, la cui consegna è prevista entro la fine di settembre. L’opera prevede un investimento di oltre 450mila euro". Detto dei lavori alla passerella pedonale di Pontenuovo e di quelli legati all’attuazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, Tenti passa alle opere in divenire: "Tra gli interventi di questi giorni, si segnala anche la collocazione di nuove rastrelliere per biciclette in via 4 Giugno e l’installazione di tre pennoni nella nuova Piazza Arrigo VII, recentemente oggetto di riqualificazione e che vedrà il 13 e 14 settembre il Raduno Regionale dei Bersaglieri".P.G.