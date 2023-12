Parabiago, gli studenti del Maggiolini tornano a scioperare: aule ancora gelide

PARABIAGO (MILANO) - Ancora uno sciopero al Maggiolini di Parabiago. Questa mattina migliaia di studenti non sono entrati a scuola manifestando al di fuori dell'edificio per l'ennesimo problema al riscaldamento dell'istituto con aule che non arrivavano a 13 gradi di temperatura.

Nella giornata di lunedì i tecnici di Città Metropolitana erano intervenuti all'alba per evitare problemi con la pompa di calore, ma oggi la questione delle aule gelide si è ripresentata. Gli operatori di Città Metropolitana avevano effettuato un controllo straordinario lo scorso sabato alla cabina elettrica che serve sia l'Itet Maggiolini che il liceo Cavalleri, trovando condensa nella cabina elettrica e soprattutto un vecchio trasformatore danneggiato in grado di non funzionare in maniera corretta. I tecnici hanno deciso di far passare la corrente necessaria per le scuole tutta attraverso il secondo trasformatore e l'escamotage per ora ha funzionato. La questione però è quanto mai attuale. Sono stati sollevati tanti dubbi relativi ai trasformatori, che risalgono agli anni ’90 e presentano disfunzioni pratiche. Uno dei due dovrà necessariamente essere sostituito, ma pare non ci siano al momento fondi e la questione relativa al blocco della corrente e alla pompa di calore rimane. Gli studenti del Liceo Cavalleri sono comunque entrati in classe.