Vandali in azione al multipiano di Magenta: bruciato un motorino

MAagenta (MILANO)15 dicembre 2023 -- Bruciano un motorino e fanno scattare l'allarme anti incendio.

Vandali in azione al parcheggio multipiano di Magenta dove è stato stato alle fiamme uno scooter al secondo piano del silos di via De Gasperi, che era parcheggiato in zona. Una volta date le fiamme al mezzo sono scappati.

La benzina bruciata ha alzato subito una lunga ed alta colonna di fumo visibile a distanza in città ed è scattato l'allarme. Sul posto due mezzi dei vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. Dal comando cittadino al via le indagini per cercare di risalire ai responsabili di questo gesto che ha creato non pochi problemi in zona.

Atti di vandalismo al multipiano in questi anni si sono moltiplicati senza che nessuno pagasse per quanto fatto. Molti i commenti di sdegno al gesto e qualcuno invoca provvedimenti: "Forse sarebbe il caso di chiudere quel parcheggio una volta per tutte. Ma cosa stanno aspettando? Che diano fuoco alle auto? Situazione insostenibile e pericolosa. Se non si è in grado di gestire la cosa che mettano i sigilli alle porte" spiegano sui social.