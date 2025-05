Palio di Legnano, a 4 giorni dalla corsa il rischio maltempo cancella le prove libere di giovedì 22 maggio

Legnano (Milano), 21 maggio 2024 – Le condizioni meteo continuano a condizionare il programma del Palio. Le prove libere in calendario per la mattinata di giovedì 23 maggio sono state ufficialmente annullate. Lo hanno comunicato nel pomeriggio la Fondazione Palio e il cavaliere del Carroccio, Andrea Monaci, spiegando che il maltempo previsto per domani ha imposto una modifica al programma originario.

Un momento della Provaccia dell'anno scorso

La Stella di Legnano

Rimangono però confermate le visite veterinarie e i controlli antidoping, che si svolgeranno regolarmente secondo il piano alternativo già predisposto in caso di pioggia. Le operazioni saranno effettuate al coperto, molto probabilmente presso il centro ippico La Stella di Legnano, che aveva già dato disponibilità ad accogliere cavalli e addetti ai lavori.Per quanto riguarda il resto del programma, salvo ulteriori cambiamenti legati al meteo, le prove ufficiali si terranno regolarmente allo stadio Mari nella mattinata di venerdì 24 maggio, con inizio alle 7.

L’attesa per la Provaccia

In serata, come da tradizione, andrà in scena la Provaccia, organizzata dal Collegio dei Capitani e delle Contrade. Il 23 maggio, in occasione della Provaccia che si svolgerà dalle 17.30 alla mezzanotte, sarà istituito il divieto di circolazione nelle strade vicine allo stadio Mari, tra cui via Pisacane nel tratto tra via Como e via XX Settembre, via Palermo, via Puccini, via Ferrara, via Bellini, via Piacenza e via Como. Il giorno successivo, sabato 24 maggio, la circolazione sarà vietata in via Pisacane nel tratto compreso tra via Como e via Palermo. Inoltre, la sera di sabato si terranno le cene propiziatorie che occuperanno la sede stradale vicino ai manieri delle contrade.

Divieto di circolazione

Domenica 25 maggio, durante lo svolgimento del Palio, sarà in vigore il divieto di circolazione dalle 6.30 a mezzanotte nelle strade prossime allo stadio Mari, così come nelle vie limitrofe ai manieri fino alla partenza dei figuranti per la sfilata. Via Gilardelli sarà temporaneamente chiusa nella mattinata per permettere le operazioni di trasporto dei cavalli in vista della benedizione.

Messa sul Carroccio, sfilata e corsa. Legnano si prepara a vivere il Palio

Infine, dalle 12 fino al termine della sfilata storica, sarà vietata la circolazione nell’area compresa tra Piazza Carroccio, via Milano, via Santa Caterina, corso Sempione e viale Gorizia, oltre che in tutte le vie interessate dal corteo che va da Piazza Carroccio fino allo stadio Mari.