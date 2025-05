La tradizione al Palio di Legnano . Brevetti donati dalla famiglia Sironi

Il Palio di Legnano 2025 sarà impreziosito da un gesto simbolico carico di significato: la Gioielleria Sironi ha donato alla manifestazione i brevetti delle reggenze, onorando una tradizione che lega la famiglia Sironi al Palio da oltre settant’anni. Si avvicina il giorno del Palio e ricordiamo anche che il nostro giornale uscirà in edicola il 24 maggio con un supplemento gratuito in carta patinata in tutte le edicole in cui viene distribuita l’edizione Legnano-Varese.

In occasione dei 150 anni di attività della storica gioielleria legnanese, Gianmarco Sironi – terza generazione dopo il nonno Cesare e il padre Alessandro – ha voluto omaggiare il Palio con una creazione artigianale che incarna passione, appartenenza e identità. "Per noi è una questione di storia e amore atavico verso la città e verso il Palio", ha detto. Un legame profondo, che affonda le radici nel dopoguerra, quando Cesare Sironi – capitano di San Magno dal 1954 al 1959 – contribuì insieme a monsignor Virgilio Cappelletti e Guido Piero Conti alla rinascita del Palio e all’introduzione dei brevetti, distintivi simbolici consegnati al primo anno di reggenza delle figure principali del Palio: un medaglione per la castellana, una spilla per il Gran Priore - entrambi con croce e contorno in oro su base d’argento satinata - e una spilla in argento per lo scudiero. In oro, invece, sono le spille destinate al Gran Maestro del Collegio dei Capitani e delle Contrade e al Cavaliere del Carroccio, al primo anno di nomina. La Gioielleria Sironi ha sempre firmato i gioielli ufficiali del Palio, comprese le Croci Pettorali, simbolo della vittoria, consegnate ai capitani vincitori e mantenute in perfetto stato per il passaggio di consegne.

"Negli anni la finitura dei brevetti si è evoluta – spiega Gianmarco Sironi –: restano realizzati a mano, ma con l’ausilio di tecnologie moderne". Nella gioielleria, al secondo piano, si può visitare un piccolo ma significativo museo dedicato al Palio: una copia dei brevetti, il Gran Collare del Gran Maestro – una croce con otto scudi in argento dorato – e il ricordo della consegna a Papa Giovanni Paolo II, nel 2003, di una Croce Pettorale creata dai Sironi.

Christian Sormani