Palio di Legnano: limitazioni e divieti al consumo di alcol. Quando e dove scatteranno

Legnano, 13 maggio 2025 – L’investitura dei capitani nel fine settimana è stato il primo degli eventi del Palio di Legnano inclusi nell’ordinanza: a dover sottostare a regole e divieti collegati al consumo di alcol e pensati per evitare disordini, saranno ora la serata del 23 maggio, dedicata al 38° Memorial Luigi Favari - Provaccia, organizzato dal Collegio dei Capitani e delle Contrade, la giornata del Palio di domenica 25 maggio (o in caso di maltempo, lunedì 2 giugno) e, il primo giugno, la Traslazione delle Croce che chiuderà la manifestazione.

Come tutti gli anni, l’amministrazione comunale si è infatti mossa per prevenire eventuali problemi di ordine pubblico in giornate in cui è previsto "un notevole afflusso di persone e sostenitori delle varie contrade cittadine, animati da forte spirito di competizione”, e ha dunque studiato con le forze dell’ordine alcune contromisure specifiche.

Il 23 maggio, serata della Provaccia, che sarà ripresa in diretta tv e streaming dalla Fondazione Palio, nell’area compresa tra le vie Rossini, Firenze, Gaeta e San Bernardino, dalle 18 alle 24 è previsto il divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche superiori al 21% di alcool volume e il divieto di vendita per asporto di qualunque bevanda alcoolica e ogni tipo di altra bevanda in recipienti in vetro e lattine.

Area e orari (dalle 14 alle 21.30) degli stessi divieti si ampliano poi il giorno del Palio: l’area è quella compresa nel perimetro tra piazza Carroccio, piazza IV Novembre, corso Italia, via XX Settembre, via Firenze, via Alberto da Giussano, via Barlocco, area Cantoni, area Ztl centrale e tutta l’area limitrofa allo stadio Mari (nelle vie Rossini, Firenze, Gaeta, San Bernardino, Palermo, Puccini).

Domenica 25 maggio, invece, dalle 9 alle 12.30, e il primo giugno, dalle 16 alle 21.30, il divieto è in vigore anche nell’area di piazza san Magno e della ztl centrale. Intanto sale l’attesa per il prossimo appuntamento ufficiale del Palio, la Veglia della Croce, in programma venerdì 16 maggio alle ore 21.00. Un’altra cerimonia carica di significato, che accompagnerà la città verso il momento clou dell’anno.