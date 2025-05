Ecco il francobollo che celebra il Palio di Legnano

Legnano (Milano), 21 maggio 2025 - Poste Italiane annuncia che da oggi, 21 maggio 2025, sono in distribuzione otto nuovi francobolli appartenenti alla serie tematica “Le Eccellenze del patrimonio culturale italiano”, dedicati alle più significative rievocazioni storiche del nostro Paese. Tra queste, spicca il Palio di Legnano, che viene celebrato insieme ad altre manifestazioni di rilievo come il Palio di Siena, la Giostra del Saracino di Arezzo e la Quintana di Foligno, in un omaggio che unisce cultura, storia e identità popolare. I francobolli, emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sono stati stampati in centomilatrentacinque esemplari ciascuno, con valore tariffario “B” pari a 1,30 euro. Ogni esemplare offre una rappresentazione visiva delle tradizioni che da secoli scandiscono la vita delle comunità italiane. Il bozzetto del francobollo dedicato a Legnano è stato realizzato da Fabio Abbati, autore anche del foglietto filatelico commemorativo. Nel francobollo, il Palio di Legnano è rappresentato attraverso una scena carica di significati simbolici. Il Carroccio, simbolo di libertà e memoria storica, avanza trainato da sei buoi bianchi. Sul carro si trovano l’altare con la Croce di Ariberto e tre figuranti in abiti religiosi. Ai lati del carro sei musici con chiarine annunciano il corteo, mentre ai piedi del carro la Compagnia della Morte, guidata dal proprio capitano, accompagna il passaggio con fierezza. A sinistra è visibile il logo ufficiale del Palio, a suggello dell’identità dell’evento. Si tratta di un’immagine che esprime con efficacia la solennità del Palio, capace di comunicare al pubblico – filatelico e non solo – la forza evocativa di una tradizione che ogni anno, nell’ultima domenica di maggio, trasforma Legnano in un palcoscenico vivente della storia comunale. Questo riconoscimento filatelico giunge in un momento particolarmente significativo per la città, dove il Palio non è semplicemente una rievocazione storica, ma rappresenta un collante identitario, una celebrazione condivisa della memoria collettiva, un’occasione autentica di partecipazione civica. Il corteo, le gare, il fervore che si respira nelle settimane precedenti all’evento fanno di Legnano un luogo dove la storia prende vita grazie all’impegno delle contrade, che lavorano con dedizione per mantenere viva la tradizione e tramandarla alle nuove generazioni. Il francobollo dedicato al Palio di Legnano si inserisce in una collezione che rende omaggio anche ad altre manifestazioni storiche italiane. Oltre al Palio di Siena, rappresentato attraverso un manifesto del 1928 firmato da Dario Neri, fanno parte della serie anche il Palio di Asti, illustrato da una classe del liceo “Alfieri”, il Palio dei Normanni di Piazza Armerina, la Giostra del Saracino di Arezzo, le due Giostre della Quintana di Foligno e Ascoli Piceno e il Palio del Golfo della Spezia. Ogni emissione è accompagnata dalla scritta “ITALIA” e dal valore “B”. Il foglietto filatelico, anch’esso realizzato da Fabio Abbati, raffigura stendardi e simboli delle varie manifestazioni su uno sfondo con la sagoma dell’Italia e la dicitura “Rievocazioni Storiche”. I francobolli sono disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico e negli Spazio Filatelia di varie città italiane come Milano, Roma, Napoli, Torino e Venezia, oltre che sul sito www.filatelia.poste.it.