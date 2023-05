Palio di Legnano, la diretta della giornata

E' il giorno dei giorni per Legnano: è il giorno del Palio. Al termine di questa giornata sette contrade si leccheranno le ferite, i contradaioli di una sola piangeranno di gioia per la conquista del Crocione. Simbolo della vittoria del Palio e richiamo alla Battaglia di Legnano del 29 maggio 1176. Quella che si può vedere a Legnano è la fedelissima riproduzione di quella che è custodita all'interno del Museo del Duomo di Milano. Il Crocione rimane nella chiesa della contrada che ha vinto il Palio per undici mesi, poi viene portata in territorio "neutro" ovvero nella basilica di San Magno da dove riparte poi verso la nuova vincitrice. Quest'anno il simbolo della vittoria del Palio non ha fatto molta strada, visto che nel 2022 a vincere è stata San Magno. La cui chiesa di contrada è proprio la basilica. Tante emozioni caratterizzano la giornata di oggi: si comincia la mattina con la messa sul Carroccio, il volo delle colombe, l’investitura religiosa dei capitani e la benedizione di cavalli e fantini, si prosegue nel pomeriggio con la sfilata storica - rievocazione della Battaglia di Legnano che si è svolta il 29 maggio 1176 - e poi si conclude con la corsa ippica sulla pista in sabbia dello stadio Giovanni Mari.

10:34 Comincia la messa Autorità, gonfaloni e reggenze delle contrade entrano in piazza San Magno al cospetto del Carroccio, dove il prevosto della città monsignor Angelo Cairati celebrerà la tradizionale messa. Comincia così il giorno del Palio. 10:53 Piazza gremita Una piazza San Magno piena di gente – curiosi, ma anche molti contradaioli – segue la cerimonia. Le temperature estive non hanno scoraggiato il pubblico, che ancora una volta ha risposto “presente” durante il giorno del Palio. 11:03 Le offerte per l’Emilia Romagna L’annuncio di monsignor Angelo Cairati dal Carroccio durante l’omelia: “Le offerte raccolte durante questa messa non andranno alla parrocchia ospitante, ma alla Caritas Emilia Romagna” 11:37 L’investitura dei capitani Dopo l’omelia, secondo momento solenne della cerimonia: il gran maestro Raffaele Bonito chiede al monsignore l’autorizzazione all’investitura religiosa dei capitani delle contrade, primo fra tutti l’unico di prima nomina: Alessandro Furlan di San Domenico. Poi tocca a Davide Barone di San Martino, Mattia Landi di Sant’Ambrogio, Ermenegildo Lilli di San Bernardino, capitano anziano del Palio essendo al quarto anno di reggenza, Vincenzo De Milato della Flora, Matteo Masnada di Legnarello, Fabio Meneghin di Sant’Erasmo e Alessandro Zanovello di San Magno. 11:53 Il premio Rosa Camuna “Tutto è stato fatto come da antica e consacrata tradizione” afferma Andrea Muroni, la “voce” del Palio. Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, consegna il premio Rosa Camuna a Mariapia Garavaglia, presidente della Fondazione Palio.