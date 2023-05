Palio di Legnano, la corsa in diretta: grandine sullo stadio Mari

Dopo la Provaccia vinta da Sant'Erasmo, si torna a fare molto sul serio sulla pista in sabbia dello stadio Giovanni Mari. Le otto contrade si contendono la vittoria del Palio di Legnano. A vincere il Palio di Legnano nel 2022 è stata la Nobile, ovvero la contrada San Magno, con il fantino Valter Pusceddu, detto Bighino, e il cavallo Star. Il successo dello scorso anno ha portato i rossobiancorossi a superare nell'albo d'oro del Palio di Legnano i giallorossi di Legnarello. In testa però rimane sempre Sant'Erasmo, con 13 vittorie. Seguono San Magno con 12, Legnarello con 11, La Flora e San Bernardino con 9, San Domenico con 7, Sant'Ambrogio con 6 e San Martino con cinque vittorie. La Nonna del Palio, ovvero la contrada che non vince dal maggior numero di anni, è San Bernardino. L'ultima volta per i biancorossi è stata nel 2007.

Le monte

Ecco fantini e cavalli che corrono il Palio e le contrade che rappresentano.

San Martino: Carlo Sanna detto Brigante con il cavallo Maverik

Sant'Ambrogio: Giuseppe Zedde detto Gingillo con il cavallo Andromeda

San Domenico: Silvano Mulas detto Voglia con il cavallo Odi et Amo

San Bernardino: Gavino Sanna con il cavallo Biancorosso

La Flora: Valter Pusceddu detto Bighino con il cavallo Tigre

Legnarello: Antonio Siri detto Amsicora con il cavallo Woodywood Pecker

Sant'Erasmo: Federico Arri detto Ares con il cavallo Afrodite

San Magno: Dino Pes detto Velluto con il cavallo Scheggia

Il mossiere

Anche quest'anno a presiedere il verrocchio è Renato Bircolotti. Lo storico mossiere dei Palii più importanti d'Italia è arrivato alla 98esima direzione di competizioni del genere.