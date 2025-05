Palio di Legnano, dopo la messa sul Carroccio tocca alla sfilata storica più bella d’Italia. Poi la sfida fra le 8 contrade per la conquista del Crocione

Legnano (Milano), 25 maggio 2025 – Il Palio di Legnano è entrato nel vivo, con la sfilata storica che ha preso il via questo pomeriggio alle 14,30 dopo una mattinata estremamente partecipata, a cominciare dalla solenne messa in piazza San Magno. Oltre mille figuranti di tutte le otto contrade cittadine si sono radunati in piazza Carroccio e hanno dato il via alla sfilata.

Sindaci, ministri e vertici del mondo legnanese del Palio alle cerimonie del mattino in piazza San Magno

Il carosello storico – ad ammirarlo centinaia di persone che hanno invaso fin dalle prime ore del mattino Legnano – attraversa via Gilardelli, largo Tosi, piazza IV Novembre, corso Italia, piazza Monumento, piazza del Popolo, via Venegoni e via XX Settembre, per poi arrivare allo stadio Mari. Dove ci saranno come sempre i (doverosi) onori al Carroccio, la carica della Compagnia della Morte e il momento X, il Palio delle contrade con le due batterie e la finale della gara ippica.

La benedizione dei fantini e dei cavalli questa mattina in piazza San Magno

La sfilata al via in piazza Carroccio

La sfilata storica – che per bellezza e ricchezza dei costumi non ha eguali nel resto d’Italia – è uno dei momenti più attesi, assieme ovviamente alla corsa che decreterà la contrada vincitrice che si aggiudicherà il Carroccio. Nel corso della mattinata il programma aveva rispettato tutti i momenti clou previsti. Oltre alla messa solenne, officiata sul Carroccio da monsignor Cairati prevosto di Legnano, c’erano state come da tradizione la benedizione dei fantini e dei cavalli e l’investitura religiosa dei capitani.

Un francobollo davvero speciale per il Palio lombardo. Alla cerimonia c'era anche il ministro varesino Giorgetti

L’annullo filatelico

Un altro momento importante si è tenuto, sempre in mattinata, con l’annullo filatelico speciale a Palazzo Malinverni, alla presenza del sindaco Lorenzo Radice e del ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. L'iniziativa, curata dalla Famiglia Legnanese e dalla Fondazione Palio, ha coinvolto naturalmente anche Poste Italiane, presente all’evento con due postazioni, in Famiglia Legnanese (Villa Jucker, via Matteotti, fino alle 13,30) e a Palazzo Malinverni fino alle 15,30. Gli annulli, nel formato tondo e in quello ovale orizzontale, rievocano la storica gara tra contrade.

La festa di Sant'Erasmo venerdì 23 maggio dopo la vittoria alla Provaccia

Sant’Erasmo protagonista alla Provaccia

Oggi è il momento del Palio, amato, atteso per un anno da tutto il mondo delle contrade, ma in realtà da un’intera città, ma ieri sabato 24 maggio è stata una giornata altrettanto ricca di eventi e di festa. Dopo la Provaccia-40esimo Memorial Favari di venerdì sera vinta da Sant’Erasmo – che si è affidata alla coppia Silvano Mulas-Zorro – nelle otto contrade si è fatto festa fino a tardi con le attese e scaramantiche cene propiziatorie.

Il villaggio medievale

In attesa della gara al Mari, per tutto il pomeriggio di oggi fino alle 18,30 al Parco Falcone-Borsellino, ci sarà la seconda edizione della Festa medievale con il villaggio medievale, i falconieri, le dimostrazioni dei fabbri che lavoreranno “in diretta” il metallo, e il mugnaio impegnato a cuocere il pane, oltre alla rievocazione in costume della Battaglia di Legnano messa in scena dai bambini.