Un francobollo celebra l’evento storico

Poste Italiane ha annunciato che da ieri sono ufficialmente in distribuzione otto nuovi francobolli dedicati alle più importanti rievocazioni storiche italiane. L’iniziativa, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, fa parte della serie tematica "Le Eccellenze del patrimonio culturale italiano" e celebra manifestazioni che, da secoli, tengono viva la memoria storica delle comunità locali. Tra gli eventi scelti, per la prima volta trova posto anche il Palio di Legnano, accanto a celebri appuntamenti come il Palio di Siena, la Giostra del Saracino di Arezzo, la Quintana di Foligno e altri ancora. I francobolli, stampati in 103.135 esemplari ciascuno, hanno valore "B" equivalente a 1,30 euro e sono stati pensati per raccontare, anche visivamente, il patrimonio immateriale che ogni anno si rinnova nelle piazze italiane.

Il bozzetto del francobollo dedicato a Legnano è stato realizzato da Fabio Abbati, che ha firmato anche il foglietto filatelico collettivo. Nel disegno, il Palio di Legnano viene rappresentato attraverso la sua scena più iconica: il Carroccio avanza trainato da sei buoi bianchi, portando l’altare con la Croce di Ariberto e tre figuranti in abiti religiosi. Ai lati del carro sei musici annunciano l’arrivo con le chiarine, mentre ai piedi del corteo marcia la Compagnia della Morte, armata e guidata dal proprio capitano. Il logo ufficiale del Palio campeggia sul lato sinistro del francobollo, a suggellare l’identità dell’evento. Questo omaggio filatelico giunge in un momento particolarmente significativo per la città di Legnano, dove il Palio non è solo una rievocazione storica, ma un evento radicato profondamente nel tessuto sociale e culturale cittadino.

Ch.S.